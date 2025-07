Katzer über Arnautovic: „Wir suchen einen Stürmer“

Markus Katzer im sportkrone.at-Video-Interview! Der Sportchef des SK Rapid spricht am Rande des öffentlichen Trainings in Freistadt mit krone.at-Sportressorleiter Michael Fally über – no na – Marko Arnautovic, die Bedingungen im Trainingslager, Neuzugang Jean Harrison Marcelin, Abwanderer Isak Jansson und grün-weiße Meisterambition (alles im Video oben).