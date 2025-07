Riesen-Baustelle sichert Energie für grünen Stahl

Alleine in Leoben läuft dafür seit April 2024 ein 118 Millionen Euro teures Bauprojekt, bei dem die APG (Austrian Power Grid) federführend ist. Unmittelbar neben dem Voest-Werk entsteht – spektakulär in einem Hang errichtet – ein neues Umspannwerk, das bestehende Umspannwerk in Hessenberg wird erweitert, dazu kommen rund sieben Kilometer Leitungsbau. Die regionale Energieversorgung wird dadurch generell gesichert. Bei einem Lokalaugenschein wurde jetzt betont, dass die bis Herbst 2026 geplanten Bauarbeiten voll im Zeitplan ist.