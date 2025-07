Lilli Tagger in Wimbledon bereits im Viertelfinale

Österreichs bisher einzige Tennis-Grand-Slam-Siegerin, Lilli Tagger, hat am Mittwoch auch im Juniorinnenbewerb in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Die 17-jährige Osttirolerin fertigte die Britin Ruby Cooling 6:3,6:2 ab. Die French-Open-Siegerin hat in den ersten drei Runden keinen Satz abgegeben. Im Kampf um das Halbfinale trifft sie mit Mimi Xu erneut auf eine Britin.