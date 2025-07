Bencic als Mama erstmals im Wimbledon-Semifinale

Die als Nummer 8 gesetzte Polin Swiatek dokumentierte ihre Steigerung auf Rasen nun auch mit ihrem ersten Vorstoß in die Vorschlussrunde – sie bezwang ihre Rasen-Dämonen endgültig. „Die Bälle hören dieses Jahr wirklich auf mich in Wimbledon“, drückte es die Polin aus. „Ich habe Gänsehaut nach diesem Sieg. Ich bin superglücklich und stolz und ich werde weitermachen“, sagte Swiatek in Richtung Publikum.