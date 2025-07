Holland hat auch in der Schweiz die besten Fans

Beim EM-Spiel zwischen Deutschlands Fußball-Frauen und Dänemark gab es in Basel einen Zuschauerrekord – noch nie kamen so viele Besucher zu einem EURO-Match, an dem nicht der Gastgeber teilnahm. Über 34.000 Fans verfolgten den 2:1-Sieg der Deutschen. Die besten Anhänger bei der EM haben aber die Niederlande.