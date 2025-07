„Marko zeigt, dass er zu Rapid will“

„Krone“: Dein Ex-Klub Rapid Wien bastelt am Transfer von Marko Arnautovic – wäre er eine gute Wahl?

Fjörtoft: Rapid sendet ein Signal aus – in Zukunft, wenn Salzburg schwächelt, im Titelkampf mitmischen zu wollen. Das finde ich klasse. Auch ein Arbeiterverein wie Rapid braucht dafür am Ende Helden – Marko könnte zu einem solchen werden.