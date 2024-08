Sommer, Sonne, Berge, Seen, Festivals und Drinks

Die FPÖ zelebriert „Brauchtum und Tradition“

Die FPÖ hat den „Heimatsommer“ ausgerufen, eine Sommeroffensive mit unzähligen Veranstaltungen in allen neun Bundesländern, die aus einer bunten Mischung aus Kultur, Brauchtum, Tradition und Kulinarik bestehen. Wie der Name schon verrät, geht es in erster Linie um den Wert der Heimat, der für „Neutralität, Souveränität, Selbstbestimmung, Regionalität, Handwerk, Familie, Geborgenheit und Verbundenheit“ stehe, erklärt FPÖ-General Michael Schnedlitz.