In Goisern betrat Babler ein sicheres SPÖ-Terrain

55,8 Prozent für Rot: Traumergebnisse für die SPÖ

Babler ist in Goisern auf sicherem Terrain unterwegs. Das war dort auch in der zurückliegenden Zeit so. In dieser roten Bastion gewann die SPÖ zuletzt die EU-Wahl, ließ ÖVP und FPÖ hinter sich. In der Nachbargemeinde Obertraun, wo mit Egon Höll ein SPÖ-Mann Bürgermeister ist, waren es gar 55,8% Zustimmung. Auf die Leute im (roten) Salzkammergut kann Babler also zählen.