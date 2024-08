Jede zehnte Spitalspatientin ist ein Gewaltopfer

Mit Blutergüssen, Knochenbrüchen und Verstauchungen kamen Frauen in die Unfallambulanz in Vöcklabruck in Oberösterreich. Eine anonyme Befragung ist alarmierend: Hinter zehn Prozent der Verletzungen stecken in Wahrheit Prügelattacken und häusliche Gewalt. Spitals-Sozialarbeiterin Maria Fitzinger schildert den Alltag und was Betroffene tun können.