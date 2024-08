Sturms schnittiges Duo hat nur ein Ziel vor Augen

Wenn Sturm am Samstag (wieder einmal) nach Klagenfurt reist, zieht Gregory Wüthrich ein Grinsen auf. Einerseits fühlt sich Sturm in seiner neuen Champions-League-Heimat sehr wohl. „Zuletzt im Test gegen Paris war das schon ein kleiner Vorgeschmack darauf, was uns dort dann in der Champions League vor so vielen Fans für eine Stimmung erwartet.“ Andererseits hat der Schweizer Abwehrboss des Meisters sein Führungstor gegen die Klagenfurter im entscheidenden Spiel zur Meisterschaft letzte Saison noch immer im Kopf. „Das wichtigste Tor meiner Karriere.“