Öffentlicher Badeplatz steht ohne Parkplatz da

Der Höllerersee im Grenzgebiet der Gemeinden St. Pantaleon und Haigermoos gilt als einer der wärmsten Seen Österreichs. Derzeit geht es aber vor allem am Südufer des rund 780 Meter langen und maximal 27 Meter tiefen Moorgewässers heiß her. Nicht nur die Temperaturen sorgen für einen enormen Andrang der Badegäste. Im benachbarten Salzburg ist die ohnehin schon geringe Zahl an öffentlichen Badeplätzen weiter geschrumpft. Nach über 35 Jahren wurde der Thalgauerspitz am nordwestlichen Ufer des Fuschlsees gesperrt.