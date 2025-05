Wien erlebt zwei Tage lang einen Mini-Hochsommer

Nach Hitze-Rekord Absturz in tiefe Temperaturen

Einen Strich durch die hochsommerliche Wochenend-Rechnung Anfang Mai könnte den Wienern höchstens jenes Tief machen, das sich schon aus dem Westen annähert. Legt es noch an Tempo zu, wird schon der Samstag bewölkt und „nur“ mit 26 bis 28 Grad aufwarten können. Das wären aber immer noch zehn Grad mehr als letztes Jahr am 3. Mai, neun Grad mehr als im Jahr 2023 an diesem Tag, und sogar ein bis zwei Grad mehr als im historischen Hitze-Mai des Jahres 2022.