Vierjähriger stürzte mit Fahrrad in Donaukanal

Prellungen am Oberkörper

Der Vierjährige sei zunächst an Ort und Stelle versorgt worden. Augenscheinlich sei er mit Prellungen am Oberkörper, verursacht durch den Sturz vom Rad, davongekommen. Zur Sicherheit brachte die Berufsrettung das Kind zur weiteren Abklärung in eine Klinik.