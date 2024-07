Mädchen kollabierten: Großeinsatz am Stephansplatz

Weil man nicht genau wusste, warum die Jugendlichen zusammengebrochen waren, waren die Einsatzkräfte mit 16 Fahrzeugen an Ort und Stelle, so ein Sprecher der Rettung. Der Zusammenbruch dürfte mit Hitze und Wassermangel in Zusammenhang stehen. Drei Mädchen mussten ins Spital.