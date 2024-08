17-Jähriger wurde gegen Leitschiene geschleudert

Ein 17-Jähriger aus Steyr fuhr am Dienstag um 15.40 Uhr mit seinem Kleinmotorrad im Gemeindegebiet Dimbach auf der B119 in Richtung Grein. Sein gleichaltriger Freund, ebenfalls mit seinem Kleinmotorrad unterwegs, war vor ihm gefahren. In einer Linkskurve verlor der Steyrer die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam zu Sturz. Er schlitterte auf der Fahrbahn entlang und kollidierte mit der Leitschiene.