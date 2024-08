Richard „Binki“ Lugners Kindheit und Jugend

Seine Mutter, seit Kindheit an schwerhörig, war dann auch diejenige, die sich hingebungsvoll um ihre zwei Söhne kümmerte und sie zu Ordnung und Ehrlichkeit erzog. „Meine Mutter war eine sehr anständige Frau, die nach dem Tod des Vaters nie mehr geheiratet hat und nur für ihre Söhne lebte“, so Lugner. Erst später wurde ihm bewusst, was sie alles für ihn geleistet hatte. Als Dankeschön und Andenken an seine Mama, ließ er im Kino der Lugner City eine Schwerhörigen-Anlage einbauen. So war er eben, der Mensch Lugner.