Bademeister holte Buben ins Leben zurück

34 Grad im Schatten, Badewetter! Jeder, der konnte, war am Sonnen-Samstag beim oder im Wasser. Und wie zu befürchten war, passierten auch Unfälle. Der gefährlichste in Linz, wo ein kleiner Bub in letzter Sekunde gerettet werden konnte. Der Bademeister holte ihn ins Leben zurück!