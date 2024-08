Lehrerin warnt: „Erreichen die Kinder nicht mehr“

„Ich habe schon viel ausgehalten in meinem Leben, aber beim Lehrberuf komme ich an meine Grenzen“ – eine Lehrerin einer, wie sie selbst sagt, „Brennpunktschule“ in Linz erzählt von einer alarmierenden Entwicklung: „Das, was man vor 20 Jahren mit den Kindern machen konnte, geht nicht mehr. Das Niveau ist gesunken.“ Auch im Werkunterricht: „Grundfertigkeiten wie das Maschenbinden haben abgenommen“, meint die Pädagogin, die anonym bleiben möchte.