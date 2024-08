Nach Bronze in Wolfurt wartet jetzt die Hochzeit

„Vor dem Einschlafen habe ich mir vorgenommen, dass ich am Sonntag – egal was passiert – auf jeden Fall zufrieden sein werde“, verriet Jakob Reiter. „Ich habe mich einfach darauf gefreut, nochmals zwei Spiele vor diesen tollen Fans machen zu können.“ Da wusste er allerdings noch nicht, was der Finaltag bei der 35. Auflage der Wolfurttrophy, bei der es heuer auch um die Staatsmeistertitel ging, für ihn bereithalten würde.