Vergiftung! Beachvolleyball-Ass fehlt am Finaltag

Es lief gerade der erste Satz der Halbfinalpartie zwischen Reiter/Waller und Pascariuc/Leitner, als Laurenc Grössig in „Zivilkleidung“ auf die Zuschauertribüne kam. Eigentlich hätte der Salzburger zu dieser Zeit bereits mit Partner Mathias Seiser beim Einschlagen sein soll. Was war also geschehen?