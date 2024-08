Sensationell! Lokalmatador steht im Halbfinale

In Durchgang zwei machte der 26-jährige Lokalmatador zu Beginn drei Servicepunkte in Serie. Doch die Youngsters fighteten verbissen und konnten später auch einen 16:19-Rückstand ausgleichen. Am Ende setzten sich Reiter/Waller 22:20 durch. „Wahnsinn, dass ich jetzt um den Titel kämpfen darf“, konnte Reiter sein Glück gar nicht fassen. Im Halbfinale warten heute ab 10 Uhr Laurenz Leitner und Paul Pascariuc – gegen die man in der Poolphase 0:2 verloren hatte...