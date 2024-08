Tsunami-Warnung nach starkem Erdbeben in Japan

Lage noch unübersichtlich

Die Betreiber von Kernkraftwerken auf Kyushu und Shikoku erklärten, sie prüften, ob sie beschädigt worden seien. Der Betrieb laufe bisher normal. NHK berichtete über zerbrochene Fensterscheiben auf dem Flughafen Miyazaki in der Nähe des Epizentrums. Der Polizeichef der Stadt Nichinan in Kyushu sagte dem Sender zufolge, dass in dem Gebiet offenbar keine Gebäude eingestürzt seien.