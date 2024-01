Japan: Beben verschob Küstenlinie auf Halbinsel

Beben in der Noto-Region nehmen zu

Japan wird Jahr für Jahr von Hunderten Erdbeben erschüttert. Die meisten hinterlassen keine Schäden, was unter anderem auf seit einigen Jahrzehnten geltende, strenge Bauvorschriften zurückzuführen ist. In den vergangenen fünf Jahren haben die Beben insbesondere in der Region Noto an Stärke und Häufigkeit zugenommen.