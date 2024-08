Wirbel in Italien wegen Briatores Pizza für Reiche

In diesen Jetset-Lokalen, von denen es schon Ableger an der Costa Smeralda auf Sardinien, in London, Rom und seit kurzem in Mailand gibt, kostet die Basis-Version, die Pizza Margherita allein schon 17 Euro, was für italienische Verhältnisse als zu teuer gilt. Je nach Zutaten reicht die Preisliste bis zu 65 Euro – wenn man das Fladenbrot mit dem spanischen Pata-Negra-Schinken bestellt. Der Unternehmer lässt zudem auch Kaviar über seine extravaganten Pizzen streuen.