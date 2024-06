Fix! Flavio Briatore ist zurück in der Formel 1

„Briatore wird sich in erster Linie auf hochrangige Bereiche des Teams konzentrieren, darunter das Scouting von Top-Talenten und die Bereitstellung von Einblicken in den Fahrermarkt, die Hinterfragung des bestehenden Projekts durch die Bewertung der aktuellen Struktur und die Beratung in einigen strategischen Fragen innerhalb des Sports“, so das Team in einer Aussendung.