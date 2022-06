Pizza-Bäcker wegen Briatore auf den Barrikaden

„Pizza für die Reichen“ von Flavio Briatore bringt derzeit die traditionsreichen Pizza-Bäcker in Neapel auf die Barrikaden. Diese kritisieren den Unternehmer, der in einem seiner neu eröffneten Luxusrestaurants Pizza zu einem Preis von doch g‘schmackigen 65 Euro anbietet. Pizza sei eigentlich ein Armenessen und hätte Italien durch so manche Hungersnot gebracht. Für eine hochwertige Pizza würden ein paar Euro reichen, schimpft der höchste Pizza-Bäcker-Vertreter Sergio Miccú über den Formel-1-Manager.