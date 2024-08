NEOS versprechen deutlich mehr Netto vom Brutto

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat sich am Mittwoch weit aus dem Fenster gelehnt: Sollten die Pinken nach den Nationalratswahlen in Verantwortung kommen, verspricht die Parteichefin ein deutliches Plus auf dem Konto von Arbeitern und Angestellten. Arbeitnehmerverbände sind jedoch wenig begeistert.