IV-Präsident Knill erteilt Standort nur Genügend

Die Österreicher müssen wieder mehr arbeiten

Ein Dorn im Auge der Wirtschaft ist die Teilzeit. „Wir haben um 25 Prozent weniger Jahresarbeitszeit als die Amerikaner und wir gehen zu früh in Pension.“ Es müssten Anreize geschaffen werden, damit die Menschen von Teilzeit in Vollzeit wechseln, länger arbeiten und auch bereit sind, Überstunden zu leisten, so Knill. „Es ist eine Mär zu glauben, dass wir mit weniger Arbeit diesen Sozialstaat erhalten können. Wir sind mit 30 Prozent ein Teilzeitland, wir sind ein Rekordhalter in Europa.“ 800.000 Menschen arbeiten ohne Betreuungspflichten freiwillig Teilzeit, nutzten aber den Sozialstaat zu 100 Prozent, gibt Knill zu Bedenken. „Es kann jeder leben, wie er will, aber mit den Konsequenzen. Die Einstellung zu Arbeit hat sich leider geändert.“