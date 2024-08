Bankomatsprenger muss für zwei Jahre in Haft

Polizei lag auf der Lauer

Nach der Tat am 13. Dezember lag die Polizei am 14. Dezember bereits auf der Lauer, es gab offenbar Hinweise, dass die Täter gleich noch einmal zuschlagen würden. Der Angeklagte wurde nach dem zweiten Coup auf der Flucht in Tschechien festgenommen, die Beute wurde sichergestellt. Drei mutmaßliche Komplizen sind laut Staatsanwaltschaft namentlich bekannt, einer davon in Deutschland in Haft, nach den anderen wird noch gefahndet.