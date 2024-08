Auf Friedhof: Ölkerze in Hand von Frau explodiert

Die 70-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt hantierte am Sonntag auf dem Friedhof in Bleiburg mit einer Grabölkerze. „Aus bislang unbekannter Ursache explodierte diese in der Hand der Frau plötzlich. Das Öl verteilte sich auf mehreren Körperstellen der Frau, wodurch diese schwere Verbrennungen erlitt. “, heißt es seitens der Polizei.