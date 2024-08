Brände in Deutschland: Bekennerschreiben online

Der Staatsschutz der Polizei Bremen prüft das Schreiben noch auf seine Echtheit. In Bremen hatten Unbekannte am frühen Montagmorgen die Leitungen in einem Kabelschacht an einem Bahndamm gezielt mit einem Brandmittel angezündet (siehe Video oben). Spuren und Beweismittel wurden sichergestellt. Wegen des Schadens konnten am Montag zunächst keine ICE-Züge zwischen Nordrhein-Westfalen und Hamburg über Bremen fahren.