Brandanschläge: Ermittler haben brisanten Verdacht

Feuer auf Strecken gelegt

In der Nacht zum Freitag – wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris – hatten Unbekannte Feuer an Anlagen mehrerer TGV-Strecken gelegt. Wichtige Verbindungen wurden beschädigt, es kam zu Verzögerungen und Zugausfällen. Mehr als 800.000 Passagiere waren betroffen. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen Schädigung von Staatsinteressen ein.