Kleinparteien rüsten sich für die Landtagswahl

Es wird spannend: Drei Wochen vor Ablauf der Abgabefrist am 23. August nimmt das Feld der Wahlwerber für die Landtagswahl am 13. Oktober weiter Kontur an. Das Antreten der fünf Parlamentsparteien ÖVP, Grüne, FPÖ, SPÖ und Neos ist sowieso fix, neben der Plattform „WIR“ haben aber auch das Wahlbündnis „Xi-HaK-Gilt“ und die KPÖ (erstmals seit 1989) ihre Teilnahme angekündigt. Am Donnerstag stellte sich zudem die Wahlplattform „Vorarlberg Anders“ vor. Diese wird von Polit-Urgestein Bernhard Amann angeführt, der mit eigener Liste bzw. als Wahlbündnis bereits zum dritten Mal sein Glück versucht und um den Einzug in den Landtag rittern wird. Bisher hat es zwar nicht geklappt, Amann gibt sich aber gewohnt optimistisch.