Jugendliche „fit“ für das Berufsleben gemacht

Am Anfang noch sehr ungewohnt, vor allem, weil ich bis dahin keine Tagesstruktur hatte. Die verschiedenen Bereiche bei INTEGRA haben mir sehr geholfen. Bald wurde mir klar, in welche Richtung ich gehen wollte: Ich konnte über AFit vier Wochen lang in Kindergärten schnuppern. Darum habe ich mich in Hohenems für eine Ausbildung beworben und gleichzeitig um ein soziales Jahr angesucht, falls die erste Option nicht klappen sollte.