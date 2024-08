An Attraktivität und Qualität gewonnen

Wobei dieses Vorhaben nicht leicht wird, denn die Westliga hat an Attraktivität (mit Ex-Zweitligist FC Dornbirn oder Kitzbühel kamen prominente Namen neu dazu) und vor allem an Qualität – viele Teams rüsteten auf – gewonnen. Und sogenanntes „Kanonenfutter“ wie in der letzten Saison, als einige Klubs sogar absteigen wollten, wird’s auch nicht mehr geben. Die Folge: Im Tabellenkeller ist von Beginn an Spannung garantiert. Bleibt zu hoffen, dass sich Salzburgs Vertreter so gut wie möglich vom ominösen Strich fernhalten können.