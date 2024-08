Austria-Obmann: „Aufstieg ist heuer klares Ziel“

„Krone“: Herr Rettenbacher, die neue Saison steht vor der Tür: Worauf fiebern Sie am meisten hin?

David Rettenbacher: Im Endeffekt auf jedes einzelne Spiel. Wir glauben, dass wir uns gut verstärkt haben und in der Breite noch besser aufgestellt sind als vergangenes Jahr. Aber es wird auch eine Zeit lang dauern, bis sich die neuen Spieler vollständig in das Spielsystem integrieren. Wenn alles optimal läuft, freue ich mich am meisten auf jenes Spiel, in dem wir den Meistertitel fixieren und die Lizenz in der Tasche haben. Gerne in einem Heimspiel.