Renault Rafale: Herzschlag eines flotten Franzosen

Entspannter Antrieb

Die Kritik an früheren Versionen ist angekommen, Renault hat den Vollhybridantrieb mittlerweile so gut fertig entwickelt, dass er praktisch zu keinem Zeitpunkt mehr stört. Er tritt gut an, lässt sich auch beim Überholen nicht zu viel Zeit und hält sich derart angenehm im Hintergrund, dass bei mir hier wie nirgendwo sonst ein ablehnendes Gefühl gegenüber dem Dreizylinder-Verbrenner entsteht. Der Antrieb passt richtig gut zu diesem Auto – wenn man entspannt fahren will.