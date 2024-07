Leiche von Hisbollah-Kommandanten gefunden

Wie berichtet, hatte Israels Armee am Dienstagabend mitgeteilt, Fuad Shukr getötet zu haben. Shukr galt als enger Berater von Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah. Die Armee macht ihn für den Raketenangriff am Wochenende verantwortlich, bei dem in den syrischen Golanhöhen (von Israel besetzt) zwölf Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen sind. Sie hatten zu dem Zeitpunkt Fußball gespielt.