An diesen Bankomaten kann das Beheben teuer werden

„Abzocke und bodenlose Frechheit!“ Kunden des STZ Weidfeld in St. Dionysen machen online ihrem Ärger Luft. Der Grund: der dort aufgestellte Bankomat, bei dem pro Behebung 1,95 Euro an Gebühren fällig werden. Was zwar ärgerlich, aber grundsätzlich rechtlich zulässig ist, wie Ulrike Weiß vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ erklärt.