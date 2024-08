Die Auferstehung des Drei-Hauben-Gastronomen

Vor genau einem Jahr hängte Spitzenkoch Philipp Kroboth (39) die Schürze in seinem Drei-Hauben-Lokal „Gut Mariendol“ in Litzelsdorf an den Nagel. Für viele Gourmets kam diese Entscheidung überraschend. Schließlich zog das Restaurant, das sich in einem ehemaligen Reiterstüberl auf dem zehn Hektar großen Anwesen seines Schwiegervaters in spe befand, Gäste aus nah und fern an.