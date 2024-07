Zwei Verletzte bei schweren Radunfällen in Tirol

Gleich zwei schwere Bikeunfälle gab es am Dienstag in Tirol. Kurz nach Mittag kam ein Einheimischer (61) mit seinem Rennrad auf der Silvretta Hochalpenstraße zu Sturz. Am Abend wurde ein Schlagloch für eine Einheimische (40) in Stockach im Außerfern zum Verhängnis.