Aderlass bei WKStA: „Gibt kein vergiftetes Klima“

Kollegen nicht „öffentlich abschießen lassen“

Dies just in der heißen Phase zahlreicher Ermittlungen, die durch Ibiza ausgelöst wurden und vor allem ÖVP-Leute betreffen. Die Causa ist definitiv hochpolitisch, weshalb auch die Aufmerksamkeit so groß sei, sagt Staatsanwalt Martin Ortner, Sprecher der Behörde. Die „Krone“ erfuhr aus Justizkreisen, dass die namhaften Juristen auch verschwinden, weil es interne Reibereien mit der Leiterin, Ilse Vrabl-Sanda, geben soll. Bei 45 Staatsanwälten könne es schon einmal lauter werden, hört man.