Gewinnen Sie Futter für Ihren Tierheim-Schützling!

Seit einem Jahrzehnt setzt sich das Wiener TierQuarTier mit unermüdlichem Einsatz für verlassene, misshandelte und heimatlose Tiere ein. In dieser Zeit konnten unzählige Hunde, Katzen und Kleintiere gerettet, gepflegt und in liebevolle Familien vermittelt werden. Am heutigen Jubiläumstag gibt es ein besonderes Gewinnspiel für alle adoptierten „Fell-Kinder“.