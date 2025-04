Karriereende! Pechvogel hängt Skier an den Nagel

Bereits 2021 hatte er sich bei einem fürchterlichen Sturz beim Zielsprung auf der Streif in Kitzbühel einen Kreuzband- und Innenbandriss im rechten Knie sowie einen Schlüsselbeinbruch und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Im Jänner 2022 erlitt er in einem Europacup-Super-G in Saalbach-Hinterglemm eine Beckenverletzung. Elf Monate später riss er sich im Super-G von Bormio ohne Sturz das rechte vordere Kreuzband. Immer wieder kämpfte er sich eindrucksvoll zurück. Jetzt zieht Kryenbühl einen Schlussstrich …