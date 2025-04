„Fragwürdige Entscheidungen“ sorgen für ÖFB-Ärger

Tolles Plattner-Comeback

Am Ende hätten „Kleinigkeiten“ entschieden. So verhinderte etwa die Latte bei einem Schuss von ihr in der 30. Minute das 1:1. „Die Leistung war vollkommen okay, wir haben sie vor Probleme gestellt, das gibt Selbstvertrauen“, sagte Puntigam. Positiv ist, dass aktuell auch die Wechselspielerinnen frischen Wind bringen können. Darunter war auch Maria Plattner, die nach zweieinhalbjähriger Abwesenheit beim Comeback gleich traf. Nach elf Länderspielen hält die 23-Jährige bei fünf Toren. „Es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte, dass sie wieder Teil von uns ist, ich freue mich natürlich für sie“, sagte Schriebl.