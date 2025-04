Österreich beendet WM mit zwei Niederlagen

Österreich hat die Curling-WM in Kanada mit zwei Niederlagen beendet. Das rot-weiß-rote Team musste sich am Freitag in Moose Jaw erst Norwegen 2:8 geschlagen geben, zum Abschluss gab es gegen die Gastgeber, die als Rekordweltmeister und Rekordolympiasieger den WM-Titel anpeilen, ebenfalls eine 2:8-Pleite.