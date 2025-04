„Bundesforste zogen Blutspur durch Österreich“

„Förster sind nicht die besseren Jäger“

Konkret spricht Larcher damit die in den letzten Jahren forcierte Auflassung von Fütterungen an, die veritables Tierleid verursacht hat, fragwürdige Jagdmethoden wie erst letztes Jahr im Zillertal und die Versuche seitens der Forstorgane, Einnahmen zu maximieren: „Was die ÖBF-AG mit ihrer Vermietung von sogenannten Pirschbezirken umsetzt, ist nicht nur jagdrechtlich ein absoluter Graubereich, sondern nebenbei, was wildbiologische Grundsätze angeht, nicht nachhaltig. Beim Umgang mit Lebewesen sind ethische Grundsätze – und speziell bei einem Unternehmen, das letztlich uns allen gehört – anzuwenden. Im Übrigen haben die ÖBF bei den Jagden, die sie in Eigenbewirtschaftung übernommen haben, bewiesen, dass Förster niemals die besseren Jäger sind.“