Chefankläger von Kurz flüchtet aus der WKStA

Keiner in der WKStA will mit dem „Ibiza-Komplex“ übrig bleiben

Zudem soll es eine persönliche Kränkung gegeben haben. Oberstaatsanwältin Jilek, seine wichtigste Mitstreiterin in der WKStA, soll ihm verheimlicht haben, dass sich für einen Posten in der Staatsanwaltschaft Graz beworben hat. Da Adamovic innerhalb der WKStA nicht sehr beliebt ist, zerfällt zusehends sein Kreis des Vertrauens. Außerdem will kein Oberstaatsanwalt mit dem komplexen Ibiza-Verfahren, das irgendwann zu einem Ende kommen muss, alleine übrig bleiben – auch das soll ein Grund für die starken Fluchtbewegungen sein.