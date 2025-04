Helmut Marko: „Das ist absoluter Schwachsinn!“

In den vergangenen Tagen hatte er Interviews stets verweigert, am Samstag hat Helmut Marko sein Schweigen in Japan gebrochen. Im ORF-Interview wurde der 81-jährige Steirer unter anderem auf einen Artikel angesprochen, in dem er zitiert worden war, dass Fahrerentscheidungen bei Red Bull nur Teamchef Christian Horner trifft. „Absoluter Schwachsinn! Niemand kennt den Journalisten“, schimpfte Marko.