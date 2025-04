Im Gerichtssaal wird immer öfter frech gelogen

„Ich weiß es nicht“, meinte ein junger Zeuge am Mittwochvormittag bei einem Prozess am Landesgericht Steyr in Oberösterreich auf beinahe jede Frage der Richterin. Schließlich reichte es der leitenden Staatsanwältin: Sie kündigte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen falscher Beweisaussage gegen den Burschen mit den „Erinnerungslücken“ an.